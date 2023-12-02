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Kocaeli D100 Karayolu'nda Tır ile Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Yara Almadan Kurtuldu

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Kocaeli D100 Karayolu'nda meydana gelen kazada tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. Çevredekilerin yardımıyla sürücü araçtan çıkarıldı ve kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonucunda araçta hasar meydana geldi.

Kocaeli D100 Karayolu'nda tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Körfez ilçesi Kirazlıyalı D100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevzat U. idaresindeki 41 AHE 712 plakalı otomobili ile Adil C. yönetimindeki 41 AHY 539 plakalı tır yandan çarpıştı. Otomobil savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarparken, sürücü araçta sıkıştı. Vatandaşların yardımı ile sıkışan sürücü araçtan çıkarıldı. Sürücü yara almazken araç ise hasar gördü. Kaza sebebiyle bir süre kapalı olan trafik tekrardan açıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

D-100 Karayolu Kocaeli Körfez Trafik Kazaları 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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