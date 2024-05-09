Kırşehir'de Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu

Kırşehir'de, motosikletin üzerine yatan bir sürücünün trafikteki tehlikeli yolculuğu, başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Ankara Caddesi üzerinde çekilen görüntüde motosiklet sürücüsü aracının üzerine yattı ve canını hiçe saydı. Motosiklet sürücüsünün yaptığı davranışı kaydeden sürücü ise yaşananları çektiği videoda anlattı. Motosiklet sürücüsü canını hiçe saymanın yanı sıra kırmızı ışık ihlali de yaptı. - KIRŞEHİR