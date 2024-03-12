Kemer'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını, büyümeden kontrol altına alındı.

İddiaya göre, Kemer Çalış Tepesi'nde bir vatandaşın üşüdüğü için ateş yakması sonrasında alevler ormanlık alana sıçradı. Yangın ihbarını alan orman ekipleri hızla bölgeye ulaştı. Kemer Beleyesi ekipleri ile Kemer Arama Kurtarma Derneği (KEMKUT) ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA