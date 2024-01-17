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Kayseri'de yapılan Dar Alan Uygulamasında 3 şahıs yakalandı

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Kayseri'de 70 polisin katılımıyla yapılan Dar Alan Uygulamasında 741 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalandı. Ayrıca, 1 şahsın üzerinden uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Sorgulanan 31 araca da 90 bin 937 TL trafik cezası uygulandı.

Kayseri'de 70 polisin katılımıyla yapılan Dar Alan Uygulamasında 741 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 7 ayrı noktada 21 ekip 70 personel ile Dar Alan Uygulaması yapıldı. Uygulamada, 741 şahıs, 392 araç sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs. Ayrıca, 1 şahsın şahsın üzerinden de uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Sorgulanan 31 araca da 90 bin 937 TL trafik cezası uygulandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri Güvenlik Uyuşturucu Trafik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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