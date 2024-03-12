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Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 13 ayrı suç kaydı bulunan ve 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan aranan bir kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 13 ayrı suç kaydı bulunan ve 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan aranan kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkotim Motosikletli ekipleri ve infaz ekiplerince şehirdeki park bahçe ve boş alanlara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; 13 ayrı suç kaydı bulunan ve 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan E.D. ekiplerden kaçmaya çalıştı ancak kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Yine ekiplerce 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.K. ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.K.' de ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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