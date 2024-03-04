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Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan aranan bir şahıs yakalandı. Şahsın 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunuyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.G. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.G. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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