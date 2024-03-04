Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.G. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.G. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ