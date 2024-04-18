Kayseri'de Torbacılara Operasyon: 10 Kişi Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 52 personel ile yapılan şafak operasyonunda 10 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 24 ekip 52 personel ile torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 6 şüpheli ile birlikte narkotik madde ve uyuşturucu, uyarıcı haplar, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 11 yıl 4 ay 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi B.E. (28), uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve hırsızlık suçlarından toplam 13 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi G.B. (27), uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve hırsızlık suçlarından toplam 8 yıl 8 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.Ş. (44), uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. (30) ile birlikte toplam 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ