Kayseri'de Taksi Şoförü Tartışması Kanlı Bitti

KAYSERİ'de başka duraklarda çalışan ve müşteri alma meselesi yüzünden daha önce tartıştığı meslektaşı Ali Demirel'i (32) bıçaklayarak öldüren taksi şoförü Reşit Demir (23) ile onunla birlikte durağa gelen babası M.D. ve amcası M.D. hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede ifadesine yer verilen sanık Reşit Demir, "Bana, 'Burası bizim mıntıkamız sen buradan nasıl yolcu alırsın?' dedi. Arabamdaki yolcularım tedirgin oldu. Aracıma tekme attı. Aracımdaki zararı gidermesini söylemek için tekrar durağa gittiğimizde bizi tehdit edip, hakaret etti. Arabadaki meyve için taşıdığım bıçağı korkması için yanıma aldım. Ölsün ya da yaralansın diyerek bıçağı sallamadım" dedi.

Olay, 23 Haziran'da saat 16.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Talas Bulvarı'ndaki Kızılay EKM taksi durağı yakınlarında meydana geldi. Durakta taksicilik yapan Ali Demirel, başka bir taksi durağında çalışan meslektaşı Reşit Demir'in durağının yakınından müşteri aldığını gördü. Ardından Demirel ve Demir arasında bu nedenle tartışma çıktı. Reşit Demir, bir süre sonra babası M.D. ve amcası M.D. ile yeniden Ali Demirel'in taksi durağına geldi. Bir kez daha tartışan iki taksici arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada, Reşit Demir yanında getirdiği bıçakla Ali Demirel'i yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demirel, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Reşit Demir ve babası M.D. ve olaya karıştığı iddia edilen amcası M.D. ise, polis ekiplerinin takibi sonucu bir akaryakıt istasyonunda yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Reşit Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, babası M.D. ve amcası M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'NASIL ÖLDÜĞÜNÜ BİLMİYORUM'

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede sanıklardan Reşit Demir, babası M.D. ve amcası M.D. hakkında, 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede ifadesine yer verilen Reşit Demir, "Bana, 'burası bizim mıntıkamız sen buradan nasıl yolcu alırsın?' dedi. Arabamdaki yolcularım tedirgin oldu. Aracıma tekme attı. Yolcuları indirdikten sonra babamı aradım. Babamla birlikte onunla konuşmak ve aracımdaki zararı gidermesini söylemek için tekrar durağa gittiğimizde bizi tehdit edip, hakaret etti. Babamın yakasını tutu. Kürekle bana vurdu. Babama, 'Bu bizi öldürecek hadi gidelim' dedim. Arabadaki meyve için taşıdığım bıçağı korkması için yanıma aldım. Ölsün ya da yaralansın diyerek bıçağı sallamadım. Nasıl öldüğünü bilmiyorum" dedi. Sanıklar, ileriki günlerde hakim karşısına çıkacak.