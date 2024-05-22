Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de kaçak etil alkol operasyonu: 3 bin 848 litre etil alkol ele geçirildi: 7 gözaltı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; kaçak etil alkol üretilen bir adrese yapılan operasyonda 3 bin 848 litre etil alkol, 630 litre gliserin ve çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Kayseri'de kaçak etil alkol operasyonu: 3 bin 848 litre etil alkol ele geçirildi: 7 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; kaçak etil alkol üretilen bir adrese yapılan operasyonda 3 bin 848 litre etil alkol, 630 litre gliserin ve çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ve Teknik-Takip İzleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; bir adreste kaçak etil alkol üretimi yapıldığını tespit edildi. Ekipler tarafından adrese yapılan operasyonda; 3 bin 848 litre etil alkol, 630 litre gliserin ve etil alkol yapımında kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Olaya karışan 7 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri 3.Sayfa Güncel Haberler

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

 Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı

Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı

 Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var

Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var

 Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak

Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title