Kayseri'de İnşaattan Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; inşaattan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre meydana gelen inşaattan hırsızlık olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalardaolayın 2 şüphelisi yakalanırken, şahıslardan birinin 'hırsızlık' suçundan arandığı tespit edildi. Şahısların hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Olayla ilgili sorşturma başlatıldı. - KAYSERİ