Kayseri'de FETÖ'den aranan şahıs yakalandı - Haberler

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Kayseri'de FETÖ'den aranan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'de FETÖ'den aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hüküm bulunan şahıs yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hüküm bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde; Şanlıurfa ağır ceza ilamat masasının kararı ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hüküm bulunan A.Y.'nin kentte olduğu belirlendi. Melikgazi ilçesinde operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Jandarma, Kayseri, Terör, 3. Sayfa, Haberler

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