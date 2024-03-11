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Kayseri'de 87 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 87 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve 65 kişiye işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 87 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 65 kişiye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 03-10 Mart tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplamda 87,11 gram narkotik madde ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 25 olay kapsamında 65 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, bu şahıslardan 16'sı adli makamlarca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde

devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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