Kayseri'de 16 Kilo Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, yabancı uyruklu bir şahsın evinde 16 kilo uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucunda N.A.X. gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda; yabancı uyruklu bir şahsın evinde 16 kilo uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İncesu Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda ilçeye bağlı Kızılören Aşağı mahallede N.A.X.'in evine operasyon düzenlendi. Ev ve eklentilerinde uyuşturucu madde arama köpeğinin desteğiyle yapılan aramalarda 16 kilo uyuşturucu madde, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ve 4 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili N.A.X. gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ