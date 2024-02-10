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Kavşakta çarpıştılar 3 yaralı

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Düzce'nin Nusrettin Mahallesi Nusrettin Cami kavşağında meydana gelen kazada, midibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Nusrettin Mahallesi Nusrettin Cami kavşağında midibüs ile otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Nusrettin Mahallesi İstiklal Caddesi ile Şehit Ruhsar Caddesinin kesiştiği kavşakta kaza meydana geldi. Oktay D. idaresindeki 81 KJ 532 plakalı midibüs ile Gökhan M. idaresindeki 81 BG 847 plakalı Fiat marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs elektrik direğine çarparak durdu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, midibüs içinde bulunan sürücü Oktay D. ile yanında bulunan Hacı D. ile diğer aracın sürücüsü Gökhan M. yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Kaza sonrası polis ekipleri tarafından araçlar çekici yardımı ile kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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