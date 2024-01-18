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Kars'ta Silah Kaçakçılarına Operasyon: Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

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Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 8 kişi yakalandı. Operasyonda birçok silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kars'ta jandarma, silah kaçakçılarına yönelik 29 tim ve 131 jandarmanın katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Kağızman ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 8 kişinin yakalanması için 29 tim ve 131 personelin katılımıyla operasyon gerçekleştirildi.

"Cephanelik ortaya çıktı"

Düzenlenen operasyonda jandarma ekiplerince yapılan aramalarda, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 tabanca, 5 av tüfeği, 561 Kalaşnikof mühimmatı, 429 9 milimetre tabanca mühimmatı, 315 av tüfeği fişeği, 12 Kalaşnikof şarjörü, 3 tabanca şarjörü, 4 av tüfeği şarjörü, 1 Kalaşnikof iğne tertibatı, 4 sustalı bıçak, 1 muşta ve 1 dürbün ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak kimlik bilgileri tespit edilen şüpheliler ile ilgili yasal işlemler başlatıldı. Şüphelilerden M.Y. ve F.K.'nin daha önce işledikleri suçlardan dolayı halen tutuklu olduğu ortaya çıktı.

Şüphelilerden Y.K. ve M.A. gözaltına alınırken, şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden 1'inin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" denildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kalaşnikof Jandarma Kars Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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