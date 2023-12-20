Kars'ta 5 katlı binada doğal gaz patlaması: 1'i ağır 3 yaralı

Kars'ta 5 katlı bir binada meydana gelen doğal gaz patlaması ve sonrasında çıkan yangında 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, patlamadan çevredeki binalarda zarar gördü.

Kars'ta 5 katlı bir binada meydana gelen doğal gaz patlaması ve sonrasında çıkan yangında 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, patlamadan çevredeki binalarda zarar gördü.

Olay, Kars merkez Şehitler Mahallesi Ahmet Arslan Caddesi 130'uncu Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı bir binanın 3'üncü katında doğal gaz patladı. Durum sağlık, itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri bildirildi.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olay yerine Vali Ziya Polat da geldi. Polat, yangınla ilgili bilgi aldı. Yangının yaşandığı bölgede adata can pazarı yaşandı. Vatandaşlar evlerini boşaltarak bölgenden uzaklaştı.

Vali Ziya Polat, burada gazetecilere yaptığı açılamada, "Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Doğal gaz kaynaklı bir patlama olduğunu değerlendiriyoruz. Şu an 3 vatandaşımız hastanelere sevk edildi. bir vatandaşımızda 2'nci derece yanık var. 2 vatandaşımızda herhangi bir sıkıntı yok Allah'a şükür" dedi.

Öte yandan patlamanın meydana geldiği 3. kattaki dairenin duvarları yıkıldı. Ekipler, yangını tamamen söndürdü. Çevredeki binaların camlarının da patlamanın etkisiyle kırıldığı olayda, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Patlama ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS