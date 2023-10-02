Karasu'da iş yeri sahibi kendini yakmakla tehdit etti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kaçak yapıların ve yapı denetim belgesi olmayan yerlerin yıkımı sırasında bir kişi, iş yerinin yıkılmasına engel olmak için piknik tüplerini eline alıp üzerine benzin dökerek kendini yakmakla tehdit etti. Polis ekiplerince uzun uğraşları neticesinde ikna edilen iş yeri sahibi daha sonrasında eline aldığı balyozla yıkım için ekiplere yardım etti.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kaçak yapıların ve yapı denetim belgesi olmayan yerlerin yıkımı sırasında bir kişi, iş yerinin yıkılmasına engel olmak için piknik tüplerini eline alıp üzerine benzin dökerek kendini yakmakla tehdit etti. Polis ekiplerince uzun uğraşları neticesinde ikna edilen iş yeri sahibi daha sonrasında eline aldığı balyozla yıkım için ekiplere yardım etti.

Karasu ilçesinde belediye ekipleri, bölgede kaçak yapıların ve yapı denetim belgesi olmayan yerlerin yıkımı için çalışma başlattı. Bu çerçevede Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde Temel Can isimli vatandaşın sahil kesiminde bulunan ve yaz sezonunda hizmet verdiği işletmesini yıkmak için ekipler bölgeye geldi. Duruma tepki gösteren Can, yıkıma engel olmak için piknik tüplerini eline alıp üzerine benzin dökerek kendini yakmakla tehdit etti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve tedbir gayesiyle itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler vatandaşı ikna etmek için konuşmaya başladı. Polis ekiplerince uzun uğraşları neticesinde ikna edilen iş yeri sahibi daha sonrasında eline aldığı balyozla yıkım için ekiplere yardım etti. - SAKARYA