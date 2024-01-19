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Karacabey'de 31 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde hırsızlık suçundan 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde hırsızlık suçundan 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, "hırsızlık" suçundan 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan U.Ç.'yi (35) düzenlenen operasyonla yakaladı. Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından Bursa E Tipi Cezaevi'ne teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Karacabey Bursa Güvenlik Cezaevi Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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