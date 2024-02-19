Kapaklı'da Motosiklet Hırsızları Tutuklandı

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2 motosiklet hırsızı tutuklandı.

Olay, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Pınar Bulvarı'nda meydana geldi. E.Y. isimli vatandaş, kendisine ait olan motosikletin ikametinden çalındığını ve maddi zararının 20 bin lira olduğunu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen ve saha çalışması gerçekleştiren ekipler, motosikleti çalan 17 yaşlarındaki Y.S. ve H.K.'yi yakaladı.

Polis ekipleri tarafından yakalanan hırsızlar çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanırken çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi. - TEKİRDAĞ