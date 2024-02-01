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Mersin'de kanala düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, 82 yaşındaki Salih Teke'nin dengesini kaybedip kanala düşmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Teke, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kanala düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Şehit Mustafa Mahallesi Muvaffak Uygur Caddesi'ndeki kanalda meydana geldi. İddiaya göre, Salih Teke (82) dengesini kaybedip kanala düştü. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri Salih Teke'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Teke'yi hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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