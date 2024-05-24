Üye Girişi
Haberler

Kamyonet tırın altına girdi: 1'i ağır 2 yaralı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da, kamyonetin duramayarak trafik ışıklarında bekleyen tıra arkadan çarpıp altına girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kamyonet tırın altına girdi: 1'i ağır 2 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, kamyonetin duramayarak trafik ışıklarında bekleyen tıra arkadan çarpıp altına girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Meslek Lisesi Kavşağında trafik ışıklarında bekleyen Mehmet Önay idaresindeki 63 ADH 630 plakalı tıra Halil Alkayış idaresindeki 59 AES 688 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle kamyonetin ön kısımları tırın altına girerek durdu. Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü Halil Alkayış ile kamyonette bulunan 3 yaşlarındaki Veysel Alkayış isimli çocuk yaralandı. Yaralılar vatandaşların yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ekibi, itfaiye ekibi ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri ekipler tarafından yapılan her iki yaralı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Halil Alkayış'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman trafik Acil Durum Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

 Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

 Sabah sporunda kabusu yaşadı! Talihsiz kadın başıboş köpeklerin saldırısında yaralandı

Sabah sporunda kabusu yaşadı! Talihsiz kadın başıboş köpeklerin saldırısında yaralandı

 Wanda Nara, anlaşma imzaladığı +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu

Wanda Nara, anlaşma imzaladığı +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title