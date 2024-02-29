Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişi Tutuklandı
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen O.K. ve F.S.'yi suçüstü yakaladı. İki kişi tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen O.K. ve F.S.'yi çok miktarda uyuşturucu, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 4 fişek ve bir miktar para ile birlikte suçüstü yakaladı. Adliyeye sevk edilen 2 şahıs, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ