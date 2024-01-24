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Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina yıkımı sırasında operatör enkaz altında kaldı

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Kahramanmaraş'ta depremde ağır hasar alan binanın yıkımı sırasında iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binanın çökme anı kamerada

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta depremde ağır hasar alan binanın yıkımı sırasında operatörün binanın altında kalma anları saniye saniye görüntülendi. Operatörü kurtarma çalışması devam ediyor. i

Dulkadiroğlu ilçesi Dulkadiroğlu Mahallesi'nde yaklaşık bir saat önce 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir binanın yıkımı sırasında iş makinası operatörü çöken binanın enkazı altında kalmıştı. Bu sırada bir şahsın binanın yıkımını canlı verdiği ve operatörün enkaz altında kalma anını saniye saniye görüntülediği ortaya çıktı. Operatörün enkaz altında kalmasından hemen sonra ise olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler operatörü kurtarmak için çalışma başlattı. Ancak operatöre hale ulaşılamadı. Bu arada operatörün isminin Muhammet Gök olduğu öğrenildi. Ayrıca Gök'ün evli ve Şubat ayında bebek beklediği belirlendi. Operatörü kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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