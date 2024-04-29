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İzmit'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Kazada yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Hürriyet Bulvarı Otoyol Köprüsü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan Y. yönetimindeki 41 B 6070 plakalı otomobil, dönüş yaptığı esnada bir yayaya çarptı. Kadın yere savrulurken, kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadını sedyeye alarak ambulansla hastaneye götürdü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Kocaeli Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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