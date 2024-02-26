İzmir'de Otomobil Çarpması Sonucu Yaralanan Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan 58 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.

Olay, Karabağlar ilçesi Yeşillik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.P. (50) idaresindeki 35 EA 9628 plakalı otomobil caddede seyir halindeyken, yolun karşısına geçmeye çalışan Mevlüt Elçi'ye (58) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Elçi, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Elçi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü, emniyete götürüldü. - İZMİR