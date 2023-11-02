İzmir'de boşanmak isteyen kadın adliyede bıçaklandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, boşanmak isteyen ve barışma teklifini kabul etmeyen kocası tarafından adliyede bıçaklanan kadın, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, boşanmak isteyen ve iddialara göre barışma teklifini kabul etmediği kocası tarafından dava öncesi adliyede bıçaklanan kadın, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Seferihisar Adliyesinde meydana geldi. İddiaya göre, adliyede bugün boşanma davası olan barışma teklifini kabul etmeyen N.K., eşi A.K tarafından adliye bahçesinde bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Karısını bıçaklayan şahıs, adliyede görevli polis ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve durumunun ağır olan genç kadın, hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi altına alınan N.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR