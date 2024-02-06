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İzmir'de 19 düzensiz göçmen ve 4 insan kaçakçısı yakalandı

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İzmir'in Çeşme ilçesinde polis, şüphe üzerine durdurduğu panelvan tipi araçta 19 düzensiz göçmen ve 4 insan kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Göçmenler ve şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, şüphe üzerine panelvan tipi aracı durduran polis, toplam 19 düzensiz göçmeni ve 4 insan kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

Edinilen bilgiye göre Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde yaptıkları denetim sırasında panelvan tipi bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada; 18'i Filistin ve 1'i Suriye uyruklu olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen yakalanırken; 1 şişme bot, 3 bot şişirme pompası, 1 adet bot motoru ve 24 litrelik de yakıt ele geçirildi. Polis ekiplerinin çalışması sonunda 4 kişi, göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin tamamlanmasının ardından Çeşme Adliyesine sevk edildi. 4 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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