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İzmir'de 179 düzensiz göçmen yakalandı, 145 göçmen kurtarıldı

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İzmir'in Çeşme, Seferihisar ve Dikili ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 179 düzensiz göçmen yakalanırken, yine aynı ilçe açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen ve lastik bot arızasıyla sürüklenen göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme, Seferihisar ve Dikili ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 179 düzensiz göçmen yakalanırken, yine aynı ilçe açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen ve lastik bot arızasıyla sürüklenen göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 13 Aralık günü Çeşme, Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında, lastik botlar ve fiber tekne içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine çalışmalar başlattı. Günün değişik saatlerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak üzere olan düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botlar tarafından kurtarıldı.

Yine aynı ilçeler açıklarında lastik botlarla Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botların sürüklendiğini gören ekipler, harekete geçti. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen ve motor arızası sebebiyle sürüklenen lastik botlar içerisindeki toplam 145 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkartılan toplam 324 düzensiz göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Seferihisar Çeşme İzmir İzmir Sahil Güvenlik Göçmenler 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

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