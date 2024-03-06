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İzmir'de 11 suç örgütü çökertildi

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İzmir Valisi Süleyman Elban, basın mensuplarıyla gerçekleşen toplantıda kentteki asayiş verilerini paylaştı. Elban, İzmir'de 11 suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

İzmir'de Vali Süleyman Elban tarafından basın mensuplarına güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleşti. Toplantıda kentteki asayiş verilerini paylaşan Elban, İzmir'de 11 suç örgütünün çökertildiğini söyledi.

İzmir Valiliği tarafından basın mensuplarıyla gerçekleşen buluşmada, Valilik binasında güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı düzenlendi. İzmir Valisi Süleyman Elban başkanlığında gerçekleşen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç katıldı. Toplantıda Elban, kentin huzur ve güvenliğinin öncelikli konulardan biri olduğunu söyledi.

Olay sayısında artış var

Toplantıda yaptığı konuşmada, geçen yılın aynı dönemine göre olay sayısında artış olduğunu söyleyen Vali Elban, 2024 yılının Ocak, Şubat aylarında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin narkotik suçlarla ilgili yaptıkları çalışmalarda, "4 bin 880 olay olmuş, 5 bin 786 kişi gözaltına alınmış. Geçen yılın aynı dönemine göre olay sayısında yüzde 24,97 gözaltı sayısında ise yüzde 18,61 artış meydana geldi" dedi.

Trafik kazalarının azaltılmasıyla ilgili bakanlığın çok ciddi çalışma yürüttüğünü de belirten Elban, "İzmir'de başta ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılmasıyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Ocak, Şubat aylarında 1 milyon 16 bin 504 araç kontrol edildi, 223 bin 34 araca işlem yapıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre kontrol edilen araç sayısında yüzde 2,48 işlem yapılan araç sayısında ise yüzde 61,10 artış oldu" diye konuştu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın bu yılın ilk iki ayında bin 667 tekneyi kontrol ettiğini dile getiren Elban, 319 tekneye ise işlem yapıldığını, geçen yılın aynı dönemine göre kontrol edilen tekne sayısında yüzde 27,15 işlem yapılan tekne sayısında ise yüzde 37,50 artış görüldüğünü söyledi.

11 suç örgütü çökertildi

İzmir'de gerçekleşen operasyonlarda 11 suç örgütünün çökertildiğine vurgu yapan Vali Elban, "Ocak ve Şubat döneminde 11 suç örgütü çökertildi. Özellikle 7-8 ayda yürütülen yoğun çalışmalarla her geçen gün çökertilecek suç örgütü sayısı da neredeyse kalmadı ya da bitme noktasına geldiğini büyük bir memnuniyetle de ifade etmek isterim. Aranan şahıslarla ilgili bu yılın ilk iki ayında 13 bin 444 aranan kişi yakalandı. Bunların içerisinde 5 yıl ve üzeri mahkumiyeti bulunan 507 kişi var. Geçen yılın aynı dönemine göre, yakalanan şahıs sayısında yüzde 21,13 beş yıl ve üzeri mahkumiyeti bulunan kişi sayısında yüzde 71,28 artış var. Ocak ve Şubat ayında yakalanan tabanca 759, tüfek 178, uzun namlulu silah 4, kurusıkı tabanca 63, kesici delici alet 407, fişek ise bin 596 oldu" açıklamasında bulundu.

Hırsızlık olaylarıyla mücadeleye de değinen Elban, "Bu yılın ilk iki ayında geçen yıla göre hırsızlıkta yüzde 46,9, iş yerinden hırsızlıkta yüzde 47,44, oto hırsızlığında yüzde 76,92, otodan hırsızlıkta yüzde 61,70, bisiklet ve motosiklet hırsızlığında yüzde 63,87, yankesicilikte yüzde 69,92, açıktan hırsızlıkta yüzde 52,14 azalma var" ifadelerine yer verdi.

Güvenlik birimleri 7/24 çalışıyor

Güvenlik birimlerinin 7 gün 24 saat vatandaşın huzuru, güvenliği, can ve mal emniyeti için görev başında olduğunu belirten Vali Elban, "Hem seçimlerin sağlık içerisinde yürütülmesi, hem seçim kampanyasının sağlıklı bir şekilde yapılması için arkadaşlarımız yoğun bir tedbir alırken, öbür tarafta güvenlik çalışmalarına ara vermeden çalışıyor" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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