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İzmir Çeşme'de Huzur Denetimleri Sonuçlandı

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İzmir'in Çeşme ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan huzur denetimlerinde 4 bin 801 araç sorgulandı ve toplamda 497 bin 847 lira trafik cezası uygulandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, 1 hafta içerisinde yapılan huzur denetimlerinde 4 bin 801 aracı sorgularken, toplamda ise 497 bin 847 lira trafik cezası uygulandı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı, 29 Ocak-5 Şubat 2024 tarihleri arasında ilçede asayişin sağlanması ve var olan huzur ortamının korunması için ortak bir çalışma düzenledi. Düzenlenen çalışma kapsamında; ilçede sorgulanan 8 bin 323 kişi ve 4 bin 801 araçtan 47 şüpheli çeşitli suçlardan yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Ayrıca 101 araç sürücüsüne işlem yapılırken, 7 sürücü ise alkollü araç kullanmaktan işlem gördü. Toplamda 497 bin 847 TL ceza kesildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Çeşme İzmir Güvenlik Ceza Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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