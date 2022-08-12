İzmir 3. sayfa haberleri... İzmir'de orman yangını
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İzmir haberleri: İzmir'de orman yangını İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
İzmir'de orman yangını
İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Buca ilçesi Gökdere bölgesinde orman yangını çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 helikopter, 2 uçak ile havadan, çok sayıda arazöz ile karadan müdahale ediyor.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa