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İzmir 3. sayfa haberleri... İzmir'de orman yangını

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İzmir haberleri: İzmir'de orman yangını İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

İzmir'de orman yangını

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Buca ilçesi Gökdere bölgesinde orman yangını çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 helikopter, 2 uçak ile havadan, çok sayıda arazöz ile karadan müdahale ediyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İzmir 3. Sayfa Haberler

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