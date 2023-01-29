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İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Londra'da protesto edildi

3. Sayfa Haberleri

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Londra'da protesto edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan İsveç Büyükelçiliği önünde toplanan kabalık, Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan İsveç Büyükelçiliği önünde toplanan kabalık, Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti.

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakarak düzenlediği provokatif eyleme yönelik tepkiler sürüyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan İsveç Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık basın açıklaması yaptı. Eylemi kınayan ifadelerin yer aldığı pankartlar taşıyan göstericiler, tekbir getirdi. İslamofobiye karşı harekete geçilmesi çağrısında bulunan göstericiler, İsveç bayrağı yaktı. İngiliz polisi, Büyükelçilik önünde geniş güvenlik önlemi aldı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

England Londra İsveç 3. Sayfa Haberler

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