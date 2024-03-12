İstanbul merkezli terör operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen terör operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 şüpheli hakkında, PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin PKK-KCK silahlı terör örgütünün talimatları doğrultusunda TJA (Özgür Kadınlar Hareketi) ve DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) yapılanması içerisinde olduğu tespit edildi.

10 şüpheli yakalandı, 3 şüpheliye yakalama kararı

17 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Gaziantep ve Ağrı'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğunun belirlenmesi üzerine haklarında yakalama kararı çıkarılacağı, ayrıca diğer 4 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL