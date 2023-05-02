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İstanbul'da trafikte yumruklu ve sopalı kavga

İstanbul'da trafikte yumruklu ve sopalı kavga

3. Sayfa Haberleri

Kağıthane'de trafikte yol verme yüzünden çıkan kavgada, 4 şahıs bir sürücüye saldırdı.

Kağıthane'de trafikte yol verme yüzünden çıkan kavgada, 4 şahıs bir sürücüye saldırdı. Dolmabahçe'de ise bir sürücü tartıştığı otobüs sürücüsüne sopayla saldırdı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsü ile otomobil sürücüsü trafikte yol verme yüzünden tartıştı. Otomobille aracın önünü kesen şahıs, 3 arkadaşıyla birlikte diğer sürücüye saldırdı. Saldırının ardından sürücü apar topar kaçtı.

Sopayla otobüs şoförüne saldırdı

Beşiktaş Dolmabahçe'de ise yolcu dolu belediye otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü yol verme yüzünden tartıştı. Tartışma büyüyünce otomobil sürücüsü bagajdan sopa alarak şoföre saldırdı. Yolcuların tepkisi üzerine şahıs aracına dönerek uzaklaştı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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