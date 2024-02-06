İstanbul Çağlayan Adliyesine Saldırı Girişimi: 6 Yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Çağlayan Adliyesine saldırı girişiminde bulunan ve öldürülerek etkisiz hale getirilenlerin silahlı terör örgütü DHKP/C mensubu E.Y. ve P.B. olduğunu bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, yaralı sayısının 6'y yükseldiğini belirterek, "Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir. Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 3'ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA