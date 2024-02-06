İstanbul Adalet Sarayı'na silahlı saldırı düzenleyen DHKP/C üyelerinin fotoğrafları ortaya çıktı

İstanbul Adalet Sarayı polis noktasına silahlı saldırı düzenleyen DHKP/C terör örgütü üyesi 2 saldırganın fotoğrafları ortaya çıktı.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından olay yerinde çatışma çıktı. DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilen 2 saldırgan olay yerinde etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 3'ü vatandaş olmak üzere 6 kişi yaralandı. Saldırganların etkisiz hale getirildikten sonraki fotoğrafları ortaya çıktı. - İSTANBUL