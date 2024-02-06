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İstanbul Adalet Sarayı'na silahlı saldırı düzenleyen DHKP/C üyelerinin fotoğrafları ortaya çıktı

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Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından çıkan çatışmada DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilen 2 saldırgan etkisiz hale getirildi. Olayda 6 kişi yaralandı. Saldırganların etkisiz hale getirildikten sonraki fotoğrafları ortaya çıktı.

İstanbul Adalet Sarayı polis noktasına silahlı saldırı düzenleyen DHKP/C terör örgütü üyesi 2 saldırganın fotoğrafları ortaya çıktı.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından olay yerinde çatışma çıktı. DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilen 2 saldırgan olay yerinde etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 3'ü vatandaş olmak üzere 6 kişi yaralandı. Saldırganların etkisiz hale getirildikten sonraki fotoğrafları ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çağlayan Adalet Sarayı Çağlayan Saldırı Güvenlik Terör 3.Sayfa Güncel Haberler

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