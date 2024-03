İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 71 Filistinli daha hayatını kaybetti

İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 71 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesi ile 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı 32 bin 623'e yükseldi. İsrail'in saldırılarına öldürülen gazeteci sayısı ise 137 oldu.

İsrail ordusunun 175 gündür Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde son 24 saatte gerçekleştirdiği 7 saldırıda 71 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 112 kişinin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada, Gazze Şeridi'nde saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 32 bin 623'e, yaralı sayısının ise 75 bin 92'ye yükseldiği belirtildi.

İsrail gazetecileri hedef almaya devam ediyor

İsrail, Gazze Şeridi'nde haber takibi yapan gazetecileri hedef almayı sürdürüyor. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Kudüs Radyosu'nda çalışan gazeteci Muhammed Ebu Sakhil, Şifa Hastanesi yakınlarında İsrail güçleri tarafından vurularak öldürüldü. Bir gazetecinin daha İsrail tarafından öldürülmesi sonucu 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden gazeteci sayısı ise 137'ye yükseldi. - GAZZE