Isparta'da Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Kaçak Malzeme Ele Geçirildi

Isparta'da Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç faaliyetlerini önlemeye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Ekiplerce iş yeri, ikamet ve depolarda yapılan aramalarda 1 milyon 10 bin adet boş makaron, 280 bin 145 adet doldurulmuş makaron, 623 adet elektronik sigara, bin 100 adet cinsel içerikli malzeme, 226 litre sahte/kaçak alkol, 17 bin adet kaçak insan saçı, 170 adet emtia, 1 adet uzun namlulu silah, 2 adet tabanca, 151 adet fişek, 86 adet e-sigara likiti, 3 adet sigara sarma makinesi, 10 adet cep telefonu ve 26 adet tarihi eser ele geçirildi. Ele geçen suç unsuru ürünlere el konularak, 69 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 4 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ISPARTA