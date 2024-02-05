Isparta'da binlerce kişiye bilgilendirme çalışması yapıldı

Isparta'da toplum destekli polisler tarafından Ocak ayı içerisinde bin 439 vatandaş ve 675 öğrenciye çeşitli konularda bilgilendirme çalışması yapıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Ocak ayı içerisinde tanıtım/bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda; 59 işyeri, kurum ve okul ziyareti yapılarak bin 439 vatandaş ve 675 öğrenciye "siber güvenlik ve telefon dolandırıcılığı, açıktan hırsızlık, KADES aplikasyonları, uyuma, emniyet kemeri takmanın önemi, güvenli internet kullanımı, akran zorbalığı, çocuklar için temel güvenlik kuralları, polis ne iş yapar, trafikte doğru davranış usulleri" konularında bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları yapıldı. - ISPARTA