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İskenderun'da suçlular tutuklandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs tutuklandı. İskenderun'da geçtiğimiz yıllarda meydana gelen ateşli silahla mala zarar verme olayının şüphelileri yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi. Ayrıca, fuhuş suçundan aranan bir kişi de tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü halkın asayiş ve huzurunu sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İskenderun ilçesinde geçtiğimiz yıllarda Esentepe Mahallesinde meydana gelen ateşli silahla mala zarar verme olayının şüphelileri K.T., E.E. ve Ç.E. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek ve 4 adet kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, 1 kişiyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek suçundan 2 dosyadan toplam 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan S.T. de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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