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İskenderun'da 3 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan aramada bir araçta 3 kilogram esrar bulundu. Olayla ilgili bir şahıs tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir araçta yapılan aramada 3 kilogram esrar ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. İskenderun ilçesinde 7 Mayıs tarihinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar esnasında durdurulan bir araçta 3 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak T.G. isimli şahıs hakkında Türk Ceza Kanunu 188.maddeden işlem yapıldı. Şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İskenderun Hatay Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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