İnegöl Jandarma Komutanlığı, 29 yıl hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladı
İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı yağma, yaralama ve ruhsatsız tabanca bulundurma suçlarından 29 yıl hapis cezası bulunan Ekrem Ö.'yü kıskıvrak yakaladı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 yıl hapis cezasıyla 6 aydır aranan şahsı kıskıvrak yakaladı.
İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT timi, silahlı yağma, yaralama ve ruhsatsız tabanca bulundurma suçlarından kesinleşmiş 29 yıl hapis cezası bulunan Ekrem Ö.'nün (43) izini sürmeye başladı. 6 aydır aranan şahıs İnegöl kırsal Cerrah Mahallesi'nde bir eve girerken kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Ekrem Ö., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA