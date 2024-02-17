İnegöl'de Otobüs ve Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 8 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada özel halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 kişi öldü 8 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden otomobil sürücüsü 20 yaşındaki Mert Aydemir'in yarın vatani görevi için silah altına alınacağı öğrenildi.

Kaza saat 14.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kurşunlu mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Kurşunlu mahallesinden aldığı yolcuları İnegöl merkeze taşıyan Selim Dutal yönetimindeki 16 SKY 63 plakalı özel halk otobüsü, karşı yönden gelen Mert Aydemir idaresindeki 16 ASJ 233 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu olay yerine 112, Jandarma ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu sürücüler ile otobüste bulunan yolcular Fatma Ş.(78), Rümeysa K. (16), Hatice K. (60), Fatma K. (39), Hasibe K.(62), İdris K. (15) ve Hatem Y. (43) yaralandı.

Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi ve özel hastanelere sevk edildiler. Yaralılardan otomobil sürücüsü Mert Aydemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydemir'in yarın vatani görevi için silah altına alınacağı öğrenildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA