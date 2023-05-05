İki işçi iş kazasında ağır yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kurulu olan Ereğli Demir ve çelik Fabrikasında çalışan alt taşeron firmada meydana gelen iş kazasında 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kurulu olan Ereğli Demir ve çelik Fabrikasında çalışan alt taşeron firmada meydana gelen iş kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, vinçten demir düşmesi sonucunda meydana gelen iş kazasında yüklenici firmada çalışan E. Y. (20) ile D. S. A.'nın (23) üzerine çelik malzeme düştü. Başına darbe alan E.Y. ağır yaralanırken, D.S.A. ise hafif yaralandı. Hemen ambulansla alınan yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK