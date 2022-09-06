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Hindistan'da sokaklar göle döndüSelde mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı

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- Hindistan'da sokaklar göle döndü Selde mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı Hindistan'ın Bangalore kentinde cadde ve sokaklar sel nedeniyle göle dönerken, mahsur kalanlar kepçe ve teknelerle kurtarıldı.

- Hindistan'da sokaklar göle döndü

Selde mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Bangalore kentinde cadde ve sokaklar sel nedeniyle göle dönerken, mahsur kalanlar kepçe ve teknelerle kurtarıldı.

Hindistan'da Karnataka eyaletinin başkenti Bangalore'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Mahsur kalanların bir kısmı bel seviyesini geçen sel sularında kendi imkanlarıyla yürüyerek farklı bölgelere gitmeye çalışırken, diğerleri kepçelerle ve teknelerle kurtarıldı. Sel nedeniyle trafik akışı durdu, ağaçlar devrildi, bazı bölgelerde elektrik kesintileri meydana geldi. Birçok ev ve iş yerinin sular altında kaldığı şehirde otoparkları da su bastı.

Hindistan Meteoroloji servisi tarafından yapılan açıklamaya göre Pazar günü Bangalore 28.1 milimetre yağış aldı.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.
İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

India 3. Sayfa Güncel Haberler

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