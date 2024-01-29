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Hatay'da TOFAŞ Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: Sürücü Yaralandı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen kazada, seyir halindeki TOFAŞ otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde elektrik direğine çarparak hurdaya dönen TOFAŞ'ın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede seyir halde ilerleyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle elektrik direğine çarptı. Elektrik direğine çarparak kaza yapan otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı otomobilden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Meydana gelen kazada TOFAŞ hurdaya döndü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Dörtyol Hatay 3.Sayfa Haberler

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