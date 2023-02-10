Hatay'da Ege Yılmaz 72 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı

HATAY - Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı arama ve kurtarma ekibi, Hatay'da 72 saat sonra 9 yaşındaki Ege Yılmaz'ı deprem felaketiyle yıkılan 13 katlı ve 4 Bloklu "Rönesans Rezidans" adlı siteden sağ salim çıkardı.

Erzurum Arama ve Kurtarma Timi, enkaz altında demir ve beton yığınlarında mahsur kalan 9 yaşındaki Ege Yılmaz'ı sıkıştığı yerden çıkararak, tedavi için sağlık ekiplerine teslim etti. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Depremin yaşandığı andan bugüne kadar tüm ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Şuan felaket bölgesinde 672 ekibimiz görev yapıyor. Hatay'da 'Rönesans Rezidans' adlı siteden 72 saat sonra Ege Yılmaz evladımızı da sağ salim çıkardık. Söz konusu bölgeden şimdiye kadar 46 vatandaşımızı kurtardık. Çalışmalarımız sürüyor. Devletimiz tüm birimleriyle depremzede vatandaşlarımızın emrinde görev yapıyor" dedi.