Hakkari Valisi: Çocuklarımızı uyuşturucuya alıştırmak isteyenlere karşı sert tavrımız var

Hakkari Valisi Ali Çelik, "Çocuklarımızı kandırmaya ve uyuşturucuya alıştırmak isteyenlere karşı tavrımız açık ve serttir" dedi.

Vali Çelik, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ile mart ayı asayiş olaylarının değerlendirmesine ilişkin basın mensupları ile bir araya geldi. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Ali Çelik, "Gençlerimizi, çocuklarımızı zehirlemeye çalışan torbacılara asla geçit yok. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı kandırmaya ve uyuşturucuya alıştırmak isteyenlere karşı tavrımız açık ve serttir. Bu suçu işleyenlere karşı verilen cezalar bellidir. Çocuklarımızı zehirleyenlere, kamu düzenini bozanlara müsaade etmeyiz" dedi. - HAKKARİ