Gümüşhane'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kişi Yakalandı

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2024 yılı başından bugüne yapılan yol kontrollerinde ülkeye mide ve bağırsaklarında uyuşturucu kapsülleri sokmaya çalışan toplam 7 kişi yakalanırken, söz konusu operasyonlarda 168 kapsül ve toplamda 1 kilogram 209.57 gram metamfetamin ve çok sayıda çeşitli uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Gümüşhane genelinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanılmasının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam eden İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu madde getiren ve ülke içinde bu uyuşturucu maddeleri nakleden şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında son olarak Akçakale uygulama noktasında durdurulan bir araçta seyahat eden A.H.K. isimli yabancı uyruklu şahıstan şüphelenen ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığından talimatıyla şahısları Gümüşhane Devlet Hastanesine götürdü. Burada yapılan kontrollerde mide ve bağırsaklarında yabancı cisimler olduğu tespit edilen şahsın mide ve bağırsaklarında bulunan yabancı cisimler hastanede yapılan operasyonla çıkartıldı. A.H.K. isimli şahsın mide ve bağırsaklarından 105 parça halinde toplam 662.08 gram metamfetamin ele geçirilirken, yabancı uyruklu şahıs "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GÜMÜŞHANE