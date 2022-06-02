Gönen'de sokak ve caddelere tabela koyanlar uyarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gönen'de sokak ve caddelere tabela koyanlar uyarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Gönen'de sokak ve caddelere tabela koyanlar uyarıldı

Gönen'de artan şikayetler üzerine, ilçe emniyet müdürlüğü trafik ekipleri ve Gönen belediyesi zabıta daire başkanlığına bağlı ekipler ilçe merkezinde ana caddelerde yol kenarına duba, çiçek, saksı, flama, sandalye koyan esnafı uyardı ve olanları kaldırdı.

Gönen'de artan şikayetler üzerine, ilçe emniyet müdürlüğü trafik ekipleri ve Gönen belediyesi zabıta daire başkanlığına bağlı ekipler ilçe merkezinde ana caddelerde yol kenarına duba, çiçek, saksı, flama, sandalye koyan esnafı uyardı ve olanları kaldırdı. Tekrarın da cezai işlem uygulanacağı tebliğ edildi.

Özellikle yaz aylarının başlamasıyla birlikte artan yoğunlaşan trafik sorunları ve vatandaşların şikayetleri neticesinde, Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri ve Gönen Belediyesi Zabıta Ekipleri İlçe Merkezinde ana caddelerde uygulama gerçekleştirdi. Ekipler özellikle caddelerde bulunan yol kenarlarına duba, çiçek, saksı, flama, sandalye gibi materyaller koyarak araçların park etmesine engelleyen esnaflar uyarılarak kaldırıldı.

Yapılan açıklamalarda; " bugün gerçekleştirilen uygulamalar neticesinde yol kenarlarını işgal eden esnaflar uyarılmış olup yol kenarlarına konulan dubalar, çiçekler, saksılar, flamalar, sandalyeler kaldırılmış ve esnafa bu tür işgaller devam ettiği takdirde cezai işlem uygulanacağı tebliğ edilmiştir" denildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Zabıta Gönen 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title